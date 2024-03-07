İran'da petrol rafinerisinde patlama!

İran'da büyük bir patlama yaşandı. Patlamanın yaşandığı yer, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi oldu.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, petrol rafinerisinde gerçekleşen patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Bender Abbas Valisi Habib Behadori patlamayla ilgili İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Habib Behadori, rafinerideki bakım çalışmaları sırasında patlamaya yol açan bir kaza meydana geldiğini belirterek, "Bu hadisede Aftab Petrol Şirketi çalışanlarından biri hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı." dedi.

Yaralıların kaldırıldığı Hürmüzgan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Ruya Cihangiri ise yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu aktardı.