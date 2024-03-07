İran'da petrol rafinerisinde patlama!

İran'ın güneyinde büyük bir patlama oldu. Patlamanın, Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde meydana geldiği duyuruldu. Patlamada 1 işçinin hayatını kaybettiği, biri ağır olmak üzere 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İran'da petrol rafinerisinde patlama!
Editör: Yasin Kerim Aşan

İran'da büyük bir patlama yaşandı. Patlamanın yaşandığı yer, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi oldu.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, petrol rafinerisinde gerçekleşen patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Bender Abbas Valisi Habib Behadori patlamayla ilgili İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Habib Behadori, rafinerideki bakım çalışmaları sırasında patlamaya yol açan bir kaza meydana geldiğini belirterek, "Bu hadisede Aftab Petrol Şirketi çalışanlarından biri hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı." dedi.

Yaralıların kaldırıldığı Hürmüzgan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Ruya Cihangiri ise yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! İşte kritik karşılaşmaları yönetecek isimlerSüper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! İşte kritik karşılaşmaları yönetecek isimlerSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# iran # patlama # petrol rafinerisi patlama
Çok Okunanlar
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Korkunç olay! İlk eski karısını öldürdü sonra hayatına son verdi...
Korkunç olay! İlk eski karısını öldürdü sonra hayatına son verdi...
Alacak verecek kavgası kanlı bitti!
Alacak verecek kavgası kanlı bitti!
Süleler suç örgütü çökertildi!
Süleler suç örgütü çökertildi!
Öne Çıkanlar Filistin'den kritik Türkiye açıklaması! - Ulusal Haber Filistin'den kritik Türkiye açıklaması! - Ulusal Haber Bu hafta vizyonda hangi filmler var? Bu hafta vizyonda hangi filmler var?