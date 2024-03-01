Anayasa Mahkemesi başkanvekilliği seçimi yapılacak

Yüksek yargıda seçim maratonu başladı. Anayasa Mahkemesi'nde bu yıl yapılacak başkanlık seçimi öncesinde önemli bir seçim daha olacak. Kadir Özkaya'nın başkanvekilliği görev süresinin dolacak olması nedeniyle 5 Mart'ta seçim yapılacak.

Kadir Özkaya, Aralık 2014'de Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. Başkanvekilliğine ise 12 Mart 2020'de seçildi.

Başkanvekilliği için görev süresi ise 4 yıl. Özkaya'nın, Anayasa Mahkemesi üyeliği için görev süresi de 2026 yılında dolacak. Bu nedenle Özkaya'nın 2026 yılına kadar yeniden aday olma hakkı var. Yargı camiasında Özkaya'nın yeniden aday olabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için de seçim süreci başladı. Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle yüksek mahkemeye yeni başkan da seçilecek.

AYM üyelerinin görevlerini 12 yılla sınırlayan düzenleme kapsamında Arslan'ın görev süresi 20 Nisan 2024'te dolacak. Başkanlık seçimine yönelik işleri Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan yürütecek. Görev süresinin dolması nedeniyle Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek.

Genel Kurul'da yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına AYM Başkanlığı görevini üstlenecek.

Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan'ın aday olabileceği konuşuluyor. Seçimlere ilişkin Zühtü Arslan'ın da Anayasa Mahkemesi üyeleri arasında nabız yokladığı, İrfan Fidan'ın aday olması durumunda Fidan'ın karşısında yarışacak adayı destekleyeceği belirtiliyor.