ABD Senatosu'nda Türkiye ile ilgili karar! F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarı sunuldu

ABD, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kabul ve teklif mektuplarını Ankara'ya iletti. Yaşanan gelişmenin ardından, ABD Senatosu'nda, Rand Paul, Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarı sundu. Söz konusu tasarı, Senato Genel Kurulu'ndaki oylamada reddedildi.

ABD Senatosu'nda Türkiye ile ilgili karar! F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarı sunuldu
Editör: Yasin Kerim Aşan
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ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili süreç sürüyor. Konuyla ilgili ABD yönetimi yeni yılda harekete geçmiş ve ABD Dışişleri Bakanlığı, 26 Ocak'ta Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulunmuştu.

Söz konusu gelişmenin ardından, 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde, Kentucky Senatörü Rand Paul, Senato'ya itiraz sunmuş ve tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesine havale edilmişti. Burada ise 15 günlük süre içinde tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmamıştı.

ABD yönetimi son olarak Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kabul ve teklif mektuplarını Ankara'ya iletmişti.

ABD SENATOSU RAND PAUL'ÜN SUNDUĞU TASARIYI REDDETTİ

ABD'nin Kentucky eyaletinin Senatörü Rand Paul'ün sunduğu ve Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarının kabul veya reddine ilişkin oylama Senato Genel Kurulu'nda yapıldı.

Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarı, 13 "evet" oyuna karşı 79 "hayır" oyu ile reddedildi.

Böylece Paul'ün tek başına sunduğu ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını engellemeye yönelik girişim, büyük bir oy farklıyla Senato'da reddedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ABD Senatosu # f-16
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