Ankara-Atina arasında temas sürüyor! Siyasi Diyalog Toplantısı yapıldı

Türkiye ile Yunanistan arasında Siyasi Diyalog Toplantısı yapıldı. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Ankara-Atina arasında temas sürüyor! Siyasi Diyalog Toplantısı yapıldı
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou, Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki ülke heyetleri arasında, düzenli Siyasi Diyalog Toplantısı yapıldığı bildirildi.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların da ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Her iki taraf da iki ülke liderleri tarafından geçtiğimiz aralık ayında Atina’da imzalanan Atina Bildirgesi doğrultusunda mevcut olumlu atmosferi ikili ve uluslararası işbirliği alanlarında geliştirmek konusunda ortak taahhütlerini yinelemişlerdir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Türkiye'ye yapması öngörülen ziyaretin hazırlıklarının da ele alındığı görüşmede, ikili ilişkilerin tüm veçhelerini içerecek şekilde mevcut diyalog kanallarında şimdiye kadar kaydedilen gelişmelerin değerlendirildiğinin altı çizildi.

Bakırköy tır kazasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı!Bakırköy tır kazasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# yunanistan # türkiye # dışişleri bakanlığı
Çok Okunanlar
Emekli ikramiyesi resmi gazetede yayımlandı!
Emekli ikramiyesi resmi gazetede yayımlandı!
CHP'deki "para sayma" görüntüleriyle ilgili soruşturma!
CHP'deki "para sayma" görüntüleriyle ilgili soruşturma!
İsrail Baalbek'e saldırdı!
İsrail Baalbek'e saldırdı!
8. Yargı Paketi, Resmi Gazete'de yayımlandı!
8. Yargı Paketi, Resmi Gazete'de yayımlandı!
Yemen, ABD'ye ait Pinocchio gemisini vurdu!
Yemen, ABD'ye ait Pinocchio gemisini vurdu!
Öne Çıkanlar Çin dünyanın kuşa en çok benzeyen İHA'sını duyurdu | STRATEJİK AKIL Çin dünyanın kuşa en çok benzeyen İHA'sını duyurdu | STRATEJİK AKIL Terör örgütüne darbe! Terör örgütüne darbe!