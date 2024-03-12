Bakırköy tır kazasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı!

Bakırköy’de dorsesi devrilerek 4 kişinin ölümüne neden olan tırın şoförü Mehmet F.’in ifadesine, "Tabelalara dikkat etmedim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Bakırköy tır kazasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
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Bakırköy’de dün akşam meydana gelen kazada kağıt yüklü tırın dorsesi Marmara geçidine çarparak yanda seyreden aracın üzerine devrilmiş, olayda aynı aileden 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti.
Kaza sonrası gözaltına alının şoför tır sürücüsü Mehmet F., adliyeye sevk edildi. Şoförün emniyetteki ilk ifadesinde "Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim. Her şey bir anda oldu. Tır devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

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