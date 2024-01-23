Ankara'da DEAŞ soruşturması! 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da DEAŞ soruşturması! 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor. Son olarak başkent Ankara'da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma düzenlendi.

Soruşturmaya ilişkin Başsavcılıktan açıklama yapıldı. Açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak faaliyette bulundukları belirlenen 4 kişinin gözaltına alınmasına karar verildiği ifade edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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