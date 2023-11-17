Araçtan Ölü Kuşlar Çıktı, Araç Sahibine 71 bin 386 TL Ceza Kesildi

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan araç kontrolünde bir araçta öldürülen güvercin tuzağı, tarla kuşu ve kafesli tuzak ele geçirdi. Araç sahibine...

Araçtan Ölü Kuşlar Çıktı, Araç Sahibine 71 bin 386 TL Ceza Kesildi
Araçtan Ölü Kuşlar Çıktı, Araç Sahibine Ceza Kesildi
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Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde öldürülen tarla kuşu , güvercin tuzağı ve kafesli tuzak ele geçirdi. Araç sahibine 71 bin 386 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mahmutlu Köyünde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçtan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan kontrolde; 7 öldürülmüş tarla kuşu, 15 yaban güvercini, 25 güvercin tuzağı, 1 metal kafesli tuzak, 1 adet siyah renkli dürbün ve 3 yırtıcı kuş başlığı ele geçirildi.
Araç sahibine toplam 71 bin 386 TL idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kuşlar # Kırşehir
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