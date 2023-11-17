Yunan Gazetesi Efimerida Ton Sintakton Logosuna Filistin Bayrağı Eklediğini Duyurdu

Yunanistan'ın en önemli gazetelerinden biri olan Efimerida Ton Sintakton, Filistin'e destek amacıyla logosuna Filistin bayrağı eklediğini duyurdu. Gazete tarafından yapılan açıklamada...

Yunan Gazetesi Efimerida Ton Sintakton Logosuna Filistin Bayrağı Eklediğini Duyurdu
Yunan Gazetesi Efimerida Ton Sintakton'dan Filistin'e Destek
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Yunanistan'ın önemli gazetelerinden Efimerida Ton Sintakton, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla bugünden itibaren logosuna Filistin bayrağı eklediğini duyurdu.

Gazete tarafından yapılan açıklamada:

-Gazetemiz, bugünden itibaren logosunda Filistin bayrağıyla yayımlanıyor ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'deki katliam, sivillere yönelik insanlık dışı bombalamalar, medyayı ve kamuoyunu sansürleme operasyonu sona erinceye kadar Filistin bayrağının her gün birinci sayfada yer alacağı kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# yunan gazetesi # filistin destek
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