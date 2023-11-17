Vali Masatlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel'i Makamında Ağırladı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti. Valilikten aktarılan açıklamaya göre...

Vali Masatlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel'i Makamında Ağırladı!
KKTC Başbakanı Üstel'den Hatay Valisi Masatlı'ya Ziyaret
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Masatlı, KKTC Başbakanı Üstel ile eşi Fatma Zerrin Üstel ve beraberindekileri, Valilik İskenderun Hizmet Binası'ndaki makamında ağırladı.

Ziyarette Üstel, imkanlar çerçevesinde Hatay için katkılarını sürdüreceklerini ifade etti.

Vali Masatlı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, devletin var gücüyle depremin yaralarının sarılması, Hatay'ın yeniden inşa ve ihyası için çalıştığını belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ünal Üstel # Hatay Valisi
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