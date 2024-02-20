Arnavutluk Başbakanı Rama Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hangi konuları görüşecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rama'yı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Rama'nın tören alanındaki yerlerine geçmesinin ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile Arnavutluk milli marşı çalındı. Rama, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrası Erdoğan ve Rama, Türkiye ve Arnavutluk bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Türk heyetinde bulunanlar şöyleydi; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Resmi karşılama töreninin sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Rama, ikili görüşmeye geçti.

Erdoğan ve Rama, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.