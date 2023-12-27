Asgari Ücret Bugün Açıklanacak Mı? Gözler O Saate Çevrildi!

2024 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Her yıl klasik olarak aralık ayında bir araya gelen, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bir sonraki yıl içerisinde geçerli olacak asgari ücreti belirliyor.

2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret ile ilgili de Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında 2 kez bir araya geldi. 11 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıın ev sahipliğinde yapılmıştı. Toplantıda işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlık etmişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını ise 18 Aralık tarihinde gerçekleştirmişti. Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık yapmıştı. İkinci toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı.

Bu yıl gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarında bir ilk gerçekleşti. Önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer aldı. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve Karayolları'nda çalışan bir taşeron işçi toplantıya katılarak, yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verdi.

Bakan Vedat Işıkhan Asgari Ücret ile İlgili Tarih Vermişti!

Asgari ücret ile ilgili son açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısının ne zaman olacağıyla ilgili soruya Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz." yanıtını vermişti.

Asgari Ücret Bugün Açıklanacak Mı? Asgari Ücret Saat Kaçta Açıklanacak?

İlk iki asgari ücret toplantısının ardından taraflardan herhangi bir rakam paylaşılmazken gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Bu hafta gerçekleştirilmesi beklenen toplantıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammını konuşmak üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer alacağı kritik toplantının saat 16.30'da başlayacağı öğrenildi. Toplantının ardından 2024 yılı asgari ücretin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Asgari Ücret Ne Kadar?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.