Atanan kayyum sendikanın avukatı çıktı! Öz Sağlık-İş'e atanan kayyum yargıya taşındı

Sendikaya atanan kayyum, sendikanın avukatı çıktı. Yargıtay, Hak-İş'e bağlı Öz Sağlık-İş’in 3'üncü Olağan Genel Kurulunu, “Usulsüz belirlenen delegelerle toplandığı, seçim mevzuatına aykırı ve eksik işlemlerle yapıldığı” gerekçesiyle iptal etti.

ATANAN KAYYUM SENDİKANIN AVUKATIYMIŞ!

Olağan Genel Kurul toplanana ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar sendikaya kayyum atandı.

Toplanma ve delege seçimlerindeki usulsüzlüğü yargıya sağlık ve sosyal hizmetler bir sağlık işçisi kadın taşıdı. Mahkemenin atadığı kayyumlar da iş başına geçti. Ancak tartışmalar bununla da sınırlı kalmadı.

Sendika ile ilgili yargıya bir başka konu daha taşındı. Ulusal Kanal'ın elde ettiği özel bilgilere göre, Öz Sağlık-İş Sendikası'na atanan kayyum sendikanın avukatı çıktı.

Kongrelerdeki usulsüzlükleri yargıya taşıyan kadın işçi bu kez kayyum skandalı hakkında yargıya başvurdu. Başvuru dilekçesine göre, üç kişilik kayyum heyetinde yer alan Avukat Mustafa Avcu, 22 Nisan 2019 tarihli noterden alınan vekaletname ile sendikanın avukatlığını yapıyor.

Mustafa Avcı aynı zamanda Hak-İş'e bağlı başka bir sendikanın da kadrolu çalışanı.

Dilekçede kayyum heyetinin tarafsız, adil ve hukuka uygun şekilde görev yapacak kişilerden oluşması gerekmez mi? sorusu yer aldı.