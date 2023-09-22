LGBT dernekleri kapatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yurda döndü. Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E LGBT TEPKİSİ

Erdoğan'ın gündeminde LGBT konusu vardı. LGBT ile ilgili BM'yi eleştiren Erdoğan, derneklerle ilgili de önemli bir açıklama yaptı.

- Şu anda dünyada aile kurumu büyük önem arz ediyor. Beni en çok rahatsız eden konulardan bir tanesi herhalde sizin de dikkatinizi çekmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na girerken basamaklarda ve diğer bazı alanlarda LGBT renklerinin olduğunu görüyorsunuz. Burayla ne yapılmak istendiği önem arz ediyor. Şu anda liderlerden bir tanesi LGBT'ci, bir diğer lider LGBT'ye karşı. Bunun en etkin adımını Meclis açıldığında gündeme getirmeyi planladığımız anayasa değişikliğiyle atacağız. Aile kurumunu anayasal güvence altına almakta kararlıyız.

"RUSYA'YLA MÜNASEBETİMİZ SÜRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Koridoru ve Rusya ile ilişkiler konusunda da mesaj verdi.

- Gerek liderler gerekse başbakanların Putin'e karşı olumsuz tavırları var. Tabii biz aynı tavrı taşımıyoruz, yansıtmıyoruz. Bu tavırları doğru da bulmuyorum. Çünkü Rusya sıradan bir ülke değil. Gerek yüz ölçümüyle olsun gerek dünyadaki konumuyla olsun Rusya'nın bir yeri var. Dolayısıyla da şu anda tahıl üretiminde Rusya hemen hemen dünyada sayılı ülkelerden bir tanesi. Şimdi böyle bir ülkeyi görmezden gelemezsin. Biz Rusya'yla olan münasebetlerimizi olumlu bir şekilde götüreceğiz.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki operasyonuna yönelik de değerlendirmeleri oldu Erdoğan'ın. Karabağ'daki operasyonun Ermenistan Devleti ve Paşinyan ile alakalı olmadığını söyleyen Erdoğan, "Bu bir yerde Karabağ'daki çapulcu Ermeni takımıyla alakalı bir konudur" yantını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamalarda ekonomiye yönelik mesajlar da verdi. Erdoğan, "Tüm dünyanın da sorunu olan yüksek enflasyonla mücadele bizim de programımızın ana hedeflerinden biri. Bunu neyle sağlayacağız, mali disiplinle, yapısal reformlarla ekonomimizi her türlü fırtınaya dayanıklı hale getireceğiz." dedi.

"ZORUNLULUKLAR DIŞINDA KALDIRMAYI VAAT ETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda mülakatın kaldırılması konusunda da konuştu. Erdoğan, seçim döneminde yaptığı açıklamanın aksinde bir mesaj verdi.