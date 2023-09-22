CHP'de yeni bir skandal! Hangi partiye daha bakanlık verildi?

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkanlığa adaylığını açıkladı. Adaylığını açıkladıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14 Mayıs genel seçimlerinde Millet İttifakı ortaklarına 39 milletvekili verilmesini eleştirdi.

CHP'DE YENİ BİR SKANDAL!

Özel, CHP'nin 39 milletvekilini ittifak ortaklarına vermesini şöyle değerlendirdi;

"Bize diyorlar ki 'Siz orada değil miydiniz?' Biz toplamda 10 milletvekili verileceğini öngörüyorduk. Ben listeyi gördüm pazar günü. 39 rakamını duyduk inanamadık. Sadullah Ergin'in ismini gördüm 'İnşallah isim-soyisim benzerliğidir. Büyük sıkıntı olur bize' dedim. O günden sonra sahaya çıkıyorsunuz, partinin iç meselesini tartışma imkanınız yok. Herkes bağrına taş basıp seçim listelerini savundu. CHP son anketlerde yüzde 28 çıkarken, yüzde 8 de ittifak ortaklarına ait olacak hali yok. CHP'ye hiçbir şey getirmemiştir, milletvekili sayısı olarak kaybettirmiştir."

CHP listelerinden Meclis'e giren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ise Özgür Özel'e yanıt verdi. Selçuk Özdağ, Özgür Özel'in kendisine bakanlık teklif ettiğini iddia etti.

Seçimlerde CHP'nin Muğla listesinde dördüncü sıradan aday gösterilen Özdağ, Özel'in "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde, Ticaret, Esnaf ve Kefalet Bakanlığı kuruyoruz. Bu bakanlığı ikiye bölelim ve burada siz bakan olun" dediğini ileri sürdü.

ZAFER PARTİSİNE DE BAKANLIK VERİLMİŞTİ!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde mutabakat imzaladıkları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine verdiği bakanlık sözünün ayrıntılarını açıkladı.

Gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube kanalına konuk olan Ümit Özdağ, daha önce kamuoyunda bilinen İçişleri Bakanlığı'nın dışındaki iki bakanlığın Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıkları olduğunu söyledi. Özdağ, seçim öncesinde imzalanan protokolde bu bakanlıkların yer almadığı ancak sözlü olarak anlaşıldığını ifade etti.

Özdağ'ın bu açıklamaları CHP'de iç karışıklığa neden olmuştu. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Özdağ'ın açıklamalarının doğru olmadığını söylemişti. Öztrak net bir şekilde "Zafer Partisi ile yaptığımız protokollerde 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı gibi bir madde yer almamaktadır" ifadeleri ile sürecin bu şekilde olmadığını öne sürmüştü.

Faik Öztrak'ın açıklamalarını "Faik Bey'in söylemiş olduğu kendi aralarındaki iletişim sıkıntısıdır" diye değerlendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "İçişleri Bakanlığı ve 2 Bakanlık yazılı ama MİT konusunda sözlü olarak konuşuldu. MİT'le ilgili yazılı bir şey yoktu. Kimse şunu söylemesin, bu gizli bir anlaşmaydı diye. Eğer 28'inde seçimi kazansaydı ben İçişleri Bakanıydım. İki arkadaşım bakandı" demişti.

Kılıçdaroğlu'ndan ise beklenen açıklama Habertürk ekranlarından geldi. Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, protokolün varlığını kabul ederek Öztrak'ın açıklamasını boşa çıkardı. "O protokol ile ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan bir protokol. Protokol evet var, ikimiz arasında imzalandı. İkimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür" diyen Kılıçdaroğlu, Öztrak dahil protokolden kimsenin haberinin olmadığını söyledi.