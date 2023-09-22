Recep Tayyip Erdoğan mülakat açıklaması yaptı! Eğer böyle bir söz verdiysem..

Recep Tayyip Erdoğan mülakat konularına net bir açıklık getirdi! Bakanlık Erdoğan'ın seçimde verdiği mülakatlar kaldırılacak sözüne ters olarak mülakatları daha derin ve detaylı yapmaya karar vermişti. Bu konuda Başkan Erdoğan'a Amerika'da ki Türkevi'nde bir gazeteci tarafından bir soru soruldu. Sorunun cevabı ise birçok şeyi açıkladı!

RECEP TAYYİP ERDOĞAN MÜLAKAT HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI!

Erdoğan Amerika ziyaretlerini yaparken Türkevi'nde kaldı. Orada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Recep Tayyip Erdoğan mülakat hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ‘öğretmen alımında yüzde 50 KPSS yüzde 50 mülakat uygulayacağız’ açıklaması atama bekleyen öğretmen adaylarının tepkisine yol açtı. Benzer bir durum Polis Eğitim Merkezlerine öğrenci alımında da yaşanmış. Yeterli KPSS ve mesleki dayanıklılık puanına sahip adaylar 45-50 saniyelik mülakatlarla elenmiş. Onlardan da sitem dolu mesajlar geliyor. Mülakat kaldırılacak sözünün sahibi olarak bu eleştirilere ne diyorsunuz? sorusunu soran bir gazeteciye Başkan Erdoğan detaylı bir açıklama yaptı.

ERDOĞAN MÜLAKAT HAKKINDA ŞÖYLE DEDİ!

Erdoğan Amerika'da Türkevi'nde gazetecilerin sorularını tek tek cevapladı. Mülakatlar hakkında Erdoğan'a sorulan sorulardan birini cevabı ise şu şekildeydi:

"Biz, mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vadettik. Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem bunu Milli Eğitim bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz.” cevabını veren Erdoğan'ın açıklamaları merak uyandırdı. Mülakat kaldırılacak mı? Bakanlık nasıl adımlar atacak hep birlikte göreceğiz.

BİRÇOK KONUDA GAZETECİLERE BİLGİ VERDİ

KKTC'nin bağımsızlığı, LGBT dayatması, Selanik Zirvesi, Erdoğan'ın İsrail'e gidecek olması, Netenyahu ile görüşmeleri, Emekli Maaşları gibi birçok konuya değinen Erdoğan ziyaretlerinin sonuna gelmiş bulunmakta.