Rabia Birsen Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak yarışmasında 1 milyonluk soruyu açtıracak Rabia Birsen Göğercin kimdir?

Kim Milyoner Olmak ister yarışmasında izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başarmış Rabia Birsen Göğercin, geçirdiği talihsiz kazayı anlatırken hem izleyicileri güldürmeyi başarmış hem ağlatmıştı. Büyük başarı ile 1 milyonluk soruyu açtıracak olan Rabia Birsen Göğercin'in hayatı ise merak ediliyor.

Kim Milyoner Olmak ister yarışmasında pozitif enerjisi ile izleyicilerin sevgisini kazanan Rabia Birsen Göğercin, yaşadığı zorluklara rağmen yaşama sevincini kaybetmemesi ile herkesin sevgisini kazanmıştı. Rabia Birsen Göğercin'in hakkında ayrıntılar...

RABİA BİRSEN GÖĞERCİN KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu açtıracak olan yarışmacı 24 yaşında ve aslen Konyalıdır. Rabia Birsen Göğercin, Ankara'da ikametgah ettiğini açıkladıktan sonra bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden yeni mezun olduğunu söyledi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu açtıracak olan 24 yaşındaki Rabia Birsen Göğercin, babasının kasap dükkanında kaza sonucu kolunu kaptırdığı ifade etmiş ve şu sözler ile izleyicileri güldürmeyi başarmıştı: