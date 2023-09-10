Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soru için nefesler tutuldu! 1 milyonluk soru ne zaman açıklanacak?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Göğercin, 10 Eylül Pazar, saat 20.00'de 1 milyonluk soruyu yanıtlayacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı, ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı bu hafta tüm izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte Kim Milyoner Olmak İster programında 1 milyon TL'lik soru ve cevabı, Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri tarafından merak ile bekleniyor.

1 MİLYONLUK SORU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kim Milyoner Olmak İster'de bir kez daha 1 milyonluk soru heyecan ile bekleniyor. Geçtiğimiz yıl kolunu talihsiz kazanın yaşanması sonucu biyonik kol kullanmaya başlayan Rabia Birsen Göğercin büyük başarısıyla izleyenlerin sevgisini kazanmış hem de ağlatmıştı. Milyonluk soruya ulaşarak Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Rabia Birsen Göğercin, zorlu sorulara cevap vermeyi başardı.

Kim Milyoner Olmak İster'de bir kez daha 1 milyonluk soruya hak kazanan Rabia Birsen Göğercin'in başarısı karşısında Kenan İmirzalıoğlu sessiz kalamamış, "Sana sarılıp öpmek istiyorum. Harikasın" diyerek, Rabia Birsen Göğercin'in alnından öpmüştü.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 Milyonluk soru, 10 Eylül 2023 saat 20.00'de açılacak.