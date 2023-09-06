Auschwitz Kampına benzetildi! Boğaziçi Üniversitesi'nde üçlü ranzalar getirildi

Boğaziçi Üniversitesi’nde barınma, temsil, kulüp ve yemek krizi yaşamaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri gündelik hayattan sistematik şekilde mi koparılıyorlar?

Auschwitz Kampına benzetildi! Boğaziçi Üniversitesi'nde üçlü ranzalar getirildi
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Boğaziçi Üniversitesi, öğrencilerine barınma sağlamak için kulüp odalarını boşaltıp yerine üç katlı ranzalar yerleştirdi. Bu şekilde bir odada 15 öğrenci kalacak. Öğrenciler, bu duruma tepki göstererek nitelikli barınma hakkının gasp edildiğini ve cezaevi koşullarına benzetildiğini söylediler.

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BOĞAZİÇİ REKTÖRÜLÜĞÜ KARARI SAVUNDU

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, barınma sorununu çözmek için aldığı bu kararı savunarak;

- Üniversitemizde barınma talebi her geçen yıl artmaktadır. Bu nedenle kulüp odalarını boşaltarak öğrencilerimize daha fazla yer açtık. Üç katlı ranzalar, öğrencilerimizin konforunu artırmak için tasarlanmıştır. Bu ranzaların kullanımı tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. İsteyen öğrencilerimiz başka yerlerde de kalabilirler.

Auschwitz Kampına benzetildi! Boğaziçi Üniversitesi'nde üçlü ranzalar getirildi - Resim : 2

Ancak öğrenciler, bu açıklamayı yeterli bulmayarak, üç katlı ranzaların insan onuruna aykırı olduğunu ve sağlık riskleri taşıdığını belirttiler. Öğrenciler:

- Bu ranzalar bize cezaevi koşullarını hatırlatıyor. Burada yaşamak istemiyoruz. Bize nitelikli barınma hakkı verilsin. Kulüp odalarımız geri verilsin.

 Auschwitz Kampına benzetildi! Boğaziçi Üniversitesi'nde üçlü ranzalar getirildi - Resim : 3

Boğaziçi Üniversitesi ayrıca yemekhane ücretlerine yüzde yüz zam yaparak kahvaltı ücretini 10 TL’ye, öğle ve akşam yemeği ücretlerini 15 TL’ye yükseltti. Öğrenciler, bu zammın da kendilerini zor durumda bıraktığını ve yemekhanede yiyemeyeceklerini ifade ettiler.

Auschwitz Kampına benzetildi! Boğaziçi Üniversitesi'nde üçlü ranzalar getirildi - Resim : 4

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan bu barınma krizi, Türkiye’deki üniversitelerin genel durumunu da gözler önüne seriyor. Üniversite öğrencilerinin büyük bir kısmı barınma sorunu yaşıyor ve yüksek kira bedelleri nedeniyle ev bulmakta zorlanıyor. Bu sorunun çözümü için öğrenciler, devletten ve üniversitelerden destek bekliyor.

# Boğaziçi Üniversitesi # Auschwitz toplama kampı
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