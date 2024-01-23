Aydınlık Gazetesi GYY Yücel, İsveç'e evet diyenlere seslendi

Finlandiya'nın NATO üyeliğine kabul oyu veren AK Parti, CHP ve MHP şimdi de İsveç konusunda evet oyu kullanacak.

AK Parti ve MHP'yi eleştiren Mustafa İlker Yücel, "Tarihe NATO'yu genişleten kuvvet olarak geçiyorlar." dedi.

- FETÖ darbesini ezen emekli korgeneral Zekai Aksakallı çok açık bir şekilde söyledi. NATO, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlenmesini istemedi ve engelledi.

Yücel, NATO'nun sadece askeri değil, ekonomik ve kültürel kıskaçlarının da olduğunu belirtti.

- NATO aynı zamanda ekonomik kıskaçlardır. NATO aynı zamanda LGBT'nin arkasındaki silahlı kuvvettir. Bugün AK Partili, MHP'li milletvekilleri LGBT'ye karşı olduğunu söylüyor, IMF'ye karşı olduğunu söylüyor. NATO bir sistemdir, bir batı sistemidir.

AK Parti ve MHP'nin ABD'ye teslim olduğunu ifade eden Yücel, Waşhington'a 'bana dokunma' dilekçesi sunulduğunu vurguladı.

- Daha bir hafta önce şehitlerimiz geldi. ABD Ekim ayında SİHA'mızı düşürdü. Dolayısıyla ABD'ye istediğiniz kadar dilekçe sunun. ABD'nin gözünde Türkiye, Avrasya'ya yönelmiş, Atatürk devriminin geleneğini devam ettiren bir süreç içerisinde.

- Türkiye'ye zaman kazandıracak fikrini işleyen AK Partililer büyük bir yanılgı içinde.

Ekonomi politikalarında tavizlerin Türkiye'nin geleceğini ipoteklediğini söyleyen Yücel, "NATO, serbest piyasa putuna tapmaktır." dedi.

- Siz NATO'nun genişlemesine sorun çıkarmayın, ekonomide dar boğaz içerisinde olmazsınız diye mesajlar veriyorlar ama Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alıyorlar.