Aydınlık Manşeti TBMM Gündeminde

Aydınlık Gazetesi’nin manşetine taşıdığı haber, Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde yer buldu.



Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri’ne bağlı, C-130J HERCULES askeri nakliye uçağının 5 Kasım tarihinde İncirlik Üssü’nden Kıbrıs Adası’nda bulunan Agratur Üssü’ne uçması tartışmalara sebep oldu.

İngiltere merkezli bir haber sitesinde de nakliye uçaklarının Türkiye ve İspanya’da bulunan üslerden, Agratur’a geçip oradan Tel Aviv’e ulaştığı askeri kaynaklara dayandırılarak haber yapıldı.



Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in Genel Kurul’daki açıklamasına Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel’den yanıt geldi. Yücel, “Mühimmat, önce Agratur üssüne, oradan Tel Aviv’e ulaşıyor olmasın?” şeklinde yanıt verdi.

Zengin’in verdiği kısa yanıt Ak Partilileri de tatmin etmedi. 26. Dönem Ak Parti Milletvekili Mehmet Metiner de bilgiler doğruysa İncirlik Üssü için gereğinin yapılması gerektiğine dikkat çekti.



