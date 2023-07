Aydınlık üstüne gitti ‘öldürün’ talimatı geldi!

FETÖ’cüler 15 Temmuz sonrası kendini kurtarmak için her yolu denedi. Bazıları Pensilvanya’dan gelen talimatla “renklendi”, diğer tarikatların içine sızarak kendilerini gizlemeyi başardı. Bazıları da göze batmamak için Doğu ve Güneydoğu illerine giderek kendilerini unutturmaya çalıştı. Örgüt, akademik kadrolara “bu dönemi akademide yükselme dönemi olarak değerlendirin” emri verdi. Anadolu’daki illerde açılan yeni üniversitelere gönderilen elemanlar özel desteklerle doçent, profesör oldu.

Bu planda FETÖ’nün ABD’ye kaçan “Akademi İmamı” Şerif Ali Tekalan aktif rol oynadı. Kendini gizleyen ve AK Parti’ye yanaşan rektörler eliyle FETÖ’cü kadroların önü açıldı. Örgüt talimatlarını yerine getirmeyen Rektörler “deşifre” edilmekle ve ellerinde bulunan özel dosyalarıyla tehdit edildi.

Aydınlık Gazetesi Şırnak Üniversitesinde FETÖ örgütlenmesini ve FETÖ’cülerin nasıl yükseldiğini birçok kez haber yaptı. FETÖ’cü öğretim üyelerinin ABD’ye kaçan firari “Akademi İmamı” Şerif Ali Tekalan’la Instagram yazışmalarını yayınladı. Üniversitede görev yapan, Nurettin Veren’in Şırnak FETÖ mahrem imamı olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulunduğu Bedirhan Önem’in faaliyetlerine mercek tuttu. Bedirhan Önem FETÖ yöneticiliğinden olmasa da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay cezaya mahkum edildi.

Bunun üzerine Aydınlık’ı tehdit etmeye başladı. Örgüt içinde “Yetiş Ahmet” olarak anılan kişiye Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel’i öldürtmek için adam tutmasını istedi. Ancak “Yetiş Ahmet” bunun tehlikeli olacağını belirterek emri dinlemedi. Önem de emir dinlemeyen örgüt elemanı “Yetiş Ahmet”i örgütten ihraç etti. Bu durumu öğrenen “Yetiş Ahmet” Şırnak’tan Gürcistan’a kaçarak, Aydınlık’la dolaylı yollardan temas kurdu. 24 Mayıs 2023 tarihinden itibaren de itiraflara başladı. FETÖ’nün birçok faaliyetini açıkladı. Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünde görev yapan Bedirhan Önem’in bağlantılarını, FETÖ içindeki konumunu ve etkinliğini, Şırnak’ta çevre illerde ve Irak’ta işlediğini iddia ettiği suçları belgeleriyle anlattı.

“Yetiş Ahmet” Bedirhan Önem’i şöyle tanıtıyor:

- Yaklaşık 6 yıldır Bedirhan abi ile Şırnak’ta hizmetin tüm yapılanmasını yönettik. Hocaefendi’nin ve Suat Ali Yıldırım Abinin talimatlarını bir fiil yerine getirdik. Cizre’de, Silopi’de, İdil’de hizmetin ticari işlerini yürüttük. Aranan ve tehlikede olanları hizmet mensubu yüzlerce kişiyi Kuzey Irak’a geçirttik. Hizmetin Şırnak’ta ve sınırda güçlü olması için Bedirhan Abi ile her türlü çalışmayı yaptık başardık. Şırnak’ta Milli Eğitim ve Emniyette kurduğumuz sistem ile her şeyden haberimiz oluyordu. Bedirhan Önem Şırnak’ta validen daha etkili bir konumdadır.

Yetiş Ahmet, Bedirhan Önem ile hangi olaydan ötürü ayrılık yaşadığını ve örgütten dışlandığını da anlattı. Bedirhan Önem’in hakkında çıkan haberlerin sorumlusu olarak gördüğü Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa İlker Yücel’i ölüm talimatı böylece ortaya çıktı. 14 Mayıs seçimlerinden önce Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yücel’e, Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik’e ve Aydınlık çalışanlarına tehditler savuran Bedirhan Önem 0505 XX XX numaralı hattı üzerinden örgüt üyelerinin özel olarak kullandığı, WhatsApp görünümlü “Eagle” kripto elektronik haberleşme aracıyla bu talimatı gönderdi. Önem, yardımcısı Yetiş Ahmet’ten kaçak yollarla ülkeye soktukları Afganlar’a görev vermesini istedi.

“Zarar görürüz yapmayalım” diyerek direnen Yetiş Ahmet talimatı yerine getirmediği ve emirlerini sorguladığı için görevden alındı. Yetiş Ahmet’in bu konuyla ilgili söyledikleri şöyle:

Yetiş Ahmet, Bedirhan Önem tarafından öldürtüleceğini öğrendiğini şu ifadelerle paylaştı:

- Bedirhan Önem, ben seni abim bildim, hiçbir karşılık beklemeden yanında oldum sen devlet memuru iken her türlü zırhın varken ben sadece ‘Yetiş Ahmet’ olarak senin yanında hizmet yolunda gittim. Meğer her şey yalanmış. Senin bana yaptıklarını Hocaefendinin damadı Cevdet Abiye kadar ulaştırdım. Kimse beni dinlemedi… İlker Yücel’i öldürmek için Afganları gönderdiğini ve bana artık ihtiyacının olmadığını, rahmet tokadı yemem gerektiği bahanesiyle beni azletti. Yıllarca verdiğim emekleri hiç etti. Yıllarca senin kahrını çektim, ‘yetiş Ahmet’ dedin her işe yetiştim. Karşılığı bu mu olacaktı? ‘Gaygubete git’ dedin. Beni zehirleyip öldürme talimatını verdiğini bilmiyor muyum sanıyorsun Bedirhan Onem? Salih bana ‘abi gelme çok kötü şeyler olacak her şeyi evinde bırak hemen git’ demeseydi, beni uyarmasaydı ben bugün ölmüş olacaktım. İçim yanıyor içim.