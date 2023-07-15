Aydınlık üstüne gitti ‘öldürün’ talimatı geldi!

FETÖ’cüler 15 Temmuz sonrası kendini kurtarmak için her yolu denedi. Bazıları Pensilvanya’dan gelen talimatla “renklendi”, diğer tarikatların içine sızarak kendilerini gizlemeyi başardı. Bazıları da göze batmamak için Doğu ve Güneydoğu illerine giderek kendilerini unutturmaya çalıştı. Örgüt, akademik kadrolara “bu dönemi akademide yükselme dönemi olarak değerlendirin” emri verdi. Anadolu’daki illerde açılan yeni üniversitelere gönderilen elemanlar özel desteklerle doçent, profesör oldu.

Bu planda FETÖ’nün ABD’ye kaçan “Akademi İmamı” Şerif Ali Tekalan aktif rol oynadı. Kendini gizleyen ve AK Parti’ye yanaşan rektörler eliyle FETÖ’cü kadroların önü açıldı. Örgüt talimatlarını yerine getirmeyen Rektörler “deşifre” edilmekle ve ellerinde bulunan özel dosyalarıyla tehdit edildi.

ÖRGÜTTE İÇ KAVGA

Aydınlık Gazetesi Şırnak Üniversitesinde FETÖ örgütlenmesini ve FETÖ’cülerin nasıl yükseldiğini birçok kez haber yaptı. FETÖ’cü öğretim üyelerinin ABD’ye kaçan firari “Akademi İmamı” Şerif Ali Tekalan’la Instagram yazışmalarını yayınladı. Üniversitede görev yapan, Nurettin Veren’in Şırnak FETÖ mahrem imamı olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulunduğu Bedirhan Önem’in faaliyetlerine mercek tuttu. Bedirhan Önem FETÖ yöneticiliğinden olmasa da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay cezaya mahkum edildi.

Bunun üzerine Aydınlık’ı tehdit etmeye başladı. Örgüt içinde “Yetiş Ahmet” olarak anılan kişiye Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel’i öldürtmek için adam tutmasını istedi. Ancak “Yetiş Ahmet” bunun tehlikeli olacağını belirterek emri dinlemedi. Önem de emir dinlemeyen örgüt elemanı “Yetiş Ahmet”i örgütten ihraç etti. Bu durumu öğrenen “Yetiş Ahmet” Şırnak’tan Gürcistan’a kaçarak, Aydınlık’la dolaylı yollardan temas kurdu. 24 Mayıs 2023 tarihinden itibaren de itiraflara başladı. FETÖ’nün birçok faaliyetini açıkladı. Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünde görev yapan Bedirhan Önem’in bağlantılarını, FETÖ içindeki konumunu ve etkinliğini, Şırnak’ta çevre illerde ve Irak’ta işlediğini iddia ettiği suçları belgeleriyle anlattı.

"BENİ 15 TEMMUZ’DAN SONRA ŞIRNAK’A GETİRDİ"

“Yetiş Ahmet” Bedirhan Önem’i şöyle tanıtıyor:

- Ben Ahmet. Yetim olarak doğdum, zor bir çocukluğum zor bir gençliğim oldu. Hizmet hareketi ile tanıştım kimsesizliğimi unuttum. Hizmet bana iş verdi, aş verdi, görev verdi. Artık önemli biri gibi hissediyordum. Hayatım düzene girmişti, ama öyle devam etmedi. 2010’dan 2017 Eylül’e kadar Mersin’de hizmet için görev yaptım. Yeri geldi ev abisi, talebe sorumlusu, yeri geldi sır katibi oldum. Hizmet camiasında ne görev verildiyse yaptım. Hizmet içerisinde molla mertebesinde olan Bedirhan Önem Abi (Bedirhan Önem) Eylül 2017’de ‘yanımda olacaksın’ dedi. Bedirhan Abi 15 Temmuz’dan sonra açığa alınan kamu görevlilerindendi. Görev yeri Şırnak Üniversitesi, görevi uzmandı. Açığa alındığı Ekim 2016’dan Ağustos 2017’ye kadar Mersin’de bulundu. 15 Temmuz sonrası Mersin’de hizmetin toparlanması için birlikte var gücüyle çalıştık. Bulunduğu mevki, elindeki yetki kendisine verilen önem müthişti.

"GÖZALTINA ALINACAKLARI ÖNCEDEN HABER ALIYORDUK"

- Hakimler önünde eğiliyor, savcılarla ev buluşmalarında karşısında el pençe duruyorlardı. Hizmette ilk defa böyle etkili bir kişi görmüştüm. Mahrem görüşmelerde kapı güvenliğini bana verdi. Hizmete olan sadakatimi ve çalışkanlığımı hep takdir etti. Bedirhan Abi ile Mersin Yenişehir’de KHK ile kapatılan Yıldırımhan Koleji’nin öğretmenlerine her hafta yardımlar götürdük. Kiralarını dağıttık. Gözaltına alınacakları emniyetten haber alıp ulaştırıyorduk. 10 aydan fazla Mersin’de Bedirhan Önem ile görev yaptıktan sonra kendisiyle Şırnak’a gelmemi yardımcısı olmamı istedi. Zaten kararı kesindi ve isteği hizmette emirdi. Ben de kabul ettim. İşte burada hayatım değişti.

"AYDINLIK BİZİ YIPRATTI"

- Bedirhan Abinin Şırnak 3. Ağır Cezadaki davasını Aydınlık gazetesi ve Ulusal Kanal yıllarca takip ettiği için çok yıprandık. Çok zor zamanlarımız oldu ama bir şekilde hep üstesinden geldik. Cevdet Türkyolu abi Bedirhan Önem abiye Pegasus adlı bir dinleme/izleme/takip yapabilen bir yazılım yüklü telefon ve bilgisayar gönderdi. Bedirhan Önem Pegasus’la Şırnak’ta istediği devlet görevlisinin konuşmalarına mesajlaşmalarına ve WhatsApp yazışmalarına ulaşabiliyor. Rektör dahil istediği herkesi takip edebiliyor. Bu program sayesinde kritik bilgilere ulaşabiliyor.

"VALİDEN DAHA ETKİLİYDİ"

- Yaklaşık 6 yıldır Bedirhan abi ile Şırnak’ta hizmetin tüm yapılanmasını yönettik. Hocaefendi’nin ve Suat Ali Yıldırım Abinin talimatlarını bir fiil yerine getirdik. Cizre’de, Silopi’de, İdil’de hizmetin ticari işlerini yürüttük. Aranan ve tehlikede olanları hizmet mensubu yüzlerce kişiyi Kuzey Irak’a geçirttik. Hizmetin Şırnak’ta ve sınırda güçlü olması için Bedirhan Abi ile her türlü çalışmayı yaptık başardık. Şırnak’ta Milli Eğitim ve Emniyette kurduğumuz sistem ile her şeyden haberimiz oluyordu. Bedirhan Önem Şırnak’ta validen daha etkili bir konumdadır.

MUSTAFA İLKER YÜCEL’İN ÖLÜM EMRİNİ VERDİ

Yetiş Ahmet, Bedirhan Önem ile hangi olaydan ötürü ayrılık yaşadığını ve örgütten dışlandığını da anlattı. Bedirhan Önem’in hakkında çıkan haberlerin sorumlusu olarak gördüğü Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa İlker Yücel’i ölüm talimatı böylece ortaya çıktı. 14 Mayıs seçimlerinden önce Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yücel’e, Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik’e ve Aydınlık çalışanlarına tehditler savuran Bedirhan Önem 0505 XX XX numaralı hattı üzerinden örgüt üyelerinin özel olarak kullandığı, WhatsApp görünümlü “Eagle” kripto elektronik haberleşme aracıyla bu talimatı gönderdi. Önem, yardımcısı Yetiş Ahmet’ten kaçak yollarla ülkeye soktukları Afganlar’a görev vermesini istedi.

“Zarar görürüz yapmayalım” diyerek direnen Yetiş Ahmet talimatı yerine getirmediği ve emirlerini sorguladığı için görevden alındı. Yetiş Ahmet’in bu konuyla ilgili söyledikleri şöyle:

- Bedirhan Abi istişare yapardı, yapmamaya başladı. Güler yüzlüydü sertleşti, insancıldı katılaştı. Öyle bir noktaya geldi ki hizmet adına hizmete düşmanlarını ortadan kaldırmak için karar aldı. Hiçbirine itiraz etmedim. Fakat 14 Mayıs günü sadece bir kez ama bir kez dediğini yapmadım diye beni azletti. Bugüne kadar verdiğim emeklerimi hiçe saydı. 13 yıllık hizmetimi tek kalemde kırıp attı. Öfkesi aklına galip geldi en yakını beni sır katibini öldürtmeye kalktı. Canımı zor kurtardım şu an Batum’dan yazıyorum yaşadıklarımı. İleriki günlerde nereye giderim bilmiyorum ama canım tehlikede de olsa bana yapılan haksızlığı sineye çekmemeye karar verdim. Bedirhan Önem kendisini sürekli haber yapan ve gizli bilgilerini ortaya çıkaran Aydınlık, Ulusal Kanal, İlker Yücel, Ferdi Tanhan, İsmet Özçelik’e büyük bir nefret beslemektedir. Bu nefretin tezahürü olarak İlker Yücel’i twitterda kendisine yazdıklarının yarattığı öfkeyle ölüm emrini verdi. Ülkeye gelen kaçak Afganları belirlediğimiz hedefleri yok etmek için kullanıyoruz. Böylelikle hizmetin bir yandan rahmet bir yandan celal yüzünü herkes görüyor.

"HİZMET DİYE DİYE BİZİ ALDATTIN"

- (Bedirhan Önem’e) İlker Yücel’in öldürülmesinin Türkiye’de olay olacağını, Perinçek’İn sağ kolu olduğunu söyledim ve talimatı yerine getirmedim. İşte kalemim bu yüzden kırıldı. Sürgündeyim şimdi. Yüce Allah ahımı hakkımı sende bırakmasın. Canımı zor kurtardım, ne tuzaklar kurdun hem de benim gibi en yakınına başka insanlara neler ettin, beni de kullandın. Hizmet için Allah için yapacağız diye diye aldattın herkesi. Bedirhan Abi unutma yaptıkların yanına kalmaz. Seni affetmiyorum, affedemiyorum. Sen nasıl Müslümansın? Hizmet diye diye bizi aldattın sen. Çok geç anladım. Bunları yazarken bile ağlıyorum şu an.

"YÜZLERCE HİZMET MENSUBUNU KUZEY IRAK’A KAÇIRDIK"

Yetiş Ahmet, Bedirhan Önem tarafından öldürtüleceğini öğrendiğini şu ifadelerle paylaştı:

- Bedirhan Önem, ben seni abim bildim, hiçbir karşılık beklemeden yanında oldum sen devlet memuru iken her türlü zırhın varken ben sadece ‘Yetiş Ahmet’ olarak senin yanında hizmet yolunda gittim. Meğer her şey yalanmış. Senin bana yaptıklarını Hocaefendinin damadı Cevdet Abiye kadar ulaştırdım. Kimse beni dinlemedi… İlker Yücel’i öldürmek için Afganları gönderdiğini ve bana artık ihtiyacının olmadığını, rahmet tokadı yemem gerektiği bahanesiyle beni azletti. Yıllarca verdiğim emekleri hiç etti. Yıllarca senin kahrını çektim, ‘yetiş Ahmet’ dedin her işe yetiştim. Karşılığı bu mu olacaktı? ‘Gaygubete git’ dedin. Beni zehirleyip öldürme talimatını verdiğini bilmiyor muyum sanıyorsun Bedirhan Onem? Salih bana ‘abi gelme çok kötü şeyler olacak her şeyi evinde bırak hemen git’ demeseydi, beni uyarmasaydı ben bugün ölmüş olacaktım. İçim yanıyor içim.

Kaynak: https://www.aydinlik.com.tr/haber/feto-orgutlenmesi-ve-olum-talimati-iddialari-sirnak-universitesi-ve-aydinlik-gazetesi-arasindaki-yargi-sureci-403910