AYM'den İnternet Yayını Kararı



Anayasa Mahkemesi, internet yayınlarında kişilik haklarını ihlal gerekçesiyle, mahkeme kararı olmadan içerik çıkarılması ya da erişimin engellenmesine izin veren düzenlemeyi iptal etti.



5651 sayılı yasanın iptal edilen 9’uncu maddesi, “İnternet ortamında özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Kuruma doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi isteyebilir” hükmünü içeriyordu.



Anayasa Mahkemesi kararın gerekçesinde, düzenlemenin bu haliyle ifade ve basın özgürlüğüne müdahale anlamına geldiğini belirtti.



Mahkeme ayrıca suç şüphesi halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na re’sen içeriğin çıkarılması ya da engellenmesi yetkisi verilmesine yönelik düzenlemeyi de iptal etti. Gerekçede, suç mahkeme kararıyla kesinleşmeden idari yaptırımın uygulanmasının masumiyet karinesini ortadan kaldırdığı ifade edidi.



Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları, 9 ay sonra yürülüğe girecek.