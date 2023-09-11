Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi'nden çağrı!

Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi İstanbul’da yaşayan Azerbaycanlılara çağrıda bulundu. Çağrıda şunlar belirtiliyor:

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL’DA YAŞAYAN AZERBAYCAN CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ DİKKATİNE!

23 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu binasında Türkiye Cumhuriyeti’nin İstanbul şehrinde kaçak olarak yaşayan vatandaşlar kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan Çalışma Grubu tarafından kabul edilecek.

Kabul sırasında pasaport, medeni durum işlemlerinin (doğum belgesi, aile cüzdanı vb.) tescili ile ilgili sertifikaların, belgelerin verilmesi ve diğer konsolosluk işlemlerinin uygulanması amaçlanıyor.

Pasaport tescili için aşağıdaki belgelerin ibrazedilmesi gerekmektedir:

1. Süresi dolmuş nüfus cüzdanı veya pasaportun (varsa) aslı ve fotokopisi

2. Doğum belgesinin kopyası (varsa)

3. Doğum belgesi (18 yaş altı çocuklar için)

4. Türkiye topraklarında geçici veya daimi ikameti (ikametgahı) (varsa) tevsik eden belge

Vatandaşlığın belirlenmesi için aşağıdaki belgelerin ibrazedilmesi gerekmektedir:

1. Doğum belgesinin kopyası

2. Ebeveynlerin pasaportu, kimlik kartı ve diğer kimlik belgelerinin kopyası

NOT: Belgesi olmayan kişilerle ilgili olarak velayet haklarının tespiti amacıyla yerinde DNA analizi yapılması planlanmaktadır.

Evlilik için aşağıdaki belgeler sunulmalıdır:

1. Geçerli olan pasaportun kopyası

2. Bekarlık belgesi

3. Evliliğin akdine ilişkin tarafların başvurusu

4. Türkiye topraklarında geçici veya daimi ikameti (ikametgahı) (varsa) tevsik eden belge

5. Tıbbi muayeneden geçtiğini doğrulayan sertifika

Doğum belgesi düzenlemek için gerekli belgeler:

1. Hastaneden doğum yapıldığını teyit eden belge (apostilli) ve DNA analizinin sonucu

2. Ebeveynlerin başvurusu

3. Ebeveynlerin pasaportlarının kopyası

Kişisel Kimlik Numaralarını (Kim №) almak için aşağıdaki belgelerin ibrazedilmesi gerekmektedir:

1. Ebeveynlerin başvurusu

2. Ebeveynlerin pasaportlarının kopyası

3. Doğum belgelerinin kopyası

Kabul saatleri: Cumartesi ve Pazar:

10.00-18.00

Çalışma günleri: 16.00-19.00

İletişim: +90 850 800 0515 +90 506 595 32 40”