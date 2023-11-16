Bahar Candan ve Nihal Candan ile İlgili Yeni Gelişme

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve kardeşi Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Bahar Candan, Nihal Candan ve Candan kardeşlerle birlikte gözaltına alınan Hacı İsrafil Sağlam'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Bahar Candan ve Nihal Candan Suçlamaları Kabul Etmedi!

Bahar Candan ve Nihal Candan'ın emniyetteki ifadelerinin detayları da ortaya çıktı. İkilinin kendilerine 20'den fazla soru yöneltildiği ve suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Bahar Candan'ın, hesabına 12 milyon lira geldiği yönünde sosyal medyadan yaptığı paylaşım da kendisine hatırlatıldı. Candan'ın söz konusu paylaşımı şaka amaçlı yaptığı söylediği belirtildi.

Bahar Candan, Nihal Candan ve Hacı İsrafil Sağlam hakkında yürütülen çalışma ile ilgili detaylar da netleşti. Buna göre söz konusu çalışmanın, daha önce bir suç örgütüne yönelik yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" ile ilgili soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Soruşturmada, ülke genelinde çeşitli devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını beyan eden suç örgütü üyelerinin ulaştıkları mağdurlara ucuz araç satışı yaparak güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları belirlenmişti. Bu yöntemle 13 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira alan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesiyle mağdurlara geri ödeme ve araç teslimi yapmadıkları tespit edilmişti. Bunun üzerine 3 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.