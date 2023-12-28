Bakan Fahrettin Koca'dan Feci Kazayla İlgili Açıklama!

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bölgede yapılan ilk belirlemelere göre kazada 10 kişi hayatını kaybederken 59 kişi de yaralandı.

Fahrettin Koca'dan Yaralıların Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Fahrettin Koca, kazada 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 59 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah 04.36'da Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8'i ağır 59 kişi ise yaralanmıştır. Yaralılar 30 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.