Sakarya'da Katliam Gibi Zincirleme Kaza! 10 Kişi Öldü 59 Kişi Yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde, aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç zincirleme kaza yaptı.

Henüz nedeni belirlenemeyen kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıad jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Feci Kazada Onlarca Kişi Öldü!

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen kazayla ilgili Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz açıklamalarda bulundu. Vali Yaşar Karadeniz, açıklamasında kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 59 kişinin yaralandığını bildirdi.

Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti. Karadeniz, "Jandarma, sağlık, belediye, otoyol şirketi, AFAD, bu konuyla ilgili tüm ekipler burada. Yaralılar, 10 hastanede tedavi altında, 2'si Kocaeli'ye sevk edildi, diğerleri Sakarya merkez ve ilçeler şeklinde." dedi.

Karadeniz, hem olay yeri inceleme ekiplerinin hem de Cumhuriyet Başsavcısının da ekibiyle bölgede incelemelerinin sürdüğünü belirterek, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandıkça araçların kaldırılıp yolun trafiği açılması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Kazanın oluş şekliyle ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının devam ettiğini vurgulayan Karadeniz, "Bir otomobilin tıra çarpması şeklinde başladığı tahmin ediliyor. Daha sonra diğer araçların çarptığı şeklinde. Yine ilk tespitlere göre vefat edenlerin bir kısmının, araçlardan inen yayalara arkadan gelen bir başka aracın çarpması şeklinde olabileceği tahmin ediliyor. Bunlar şu anda ilk tespit, önemli olan belirleyici olacak olan şey; olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcılarımızın burada yapacağı tespitler olacak." ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Ekipler, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Trafik akışı, Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrinde ilerledi.

Ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tek şeritten kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.

Öte yandan Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse de bölgeye gelerek inceleme yaptı. Kazayla ilgili 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı!

Onlarca kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yılmaz Tunç, paylaştığı mesajda, aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Bakan Tunç, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

6 Sürücü Gözaltına Alındı!

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı da yaşanan kazayla ilgili harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, kazaya karışan 3 otobüs ve 1 tırın da bulunduğu 7 aracın sürücüsü hakkında gözaltı kararı verildi.

Sürücülerden 6'sı gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan bir yaralı sürücü hakkında ise tedavisinin ardından gözaltı işlemi yapılacak.