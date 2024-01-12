Bakan Fidan şehit askerler için taziye mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde beş askerin şehit olduğunu açıkladı. Bakan Fidan şehit askerler için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Fidan şehit askerler için taziye mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde beş askerin şehit olduğunu açıkladı.  Konuya ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.

# hakan fidan
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