Bakan Fidan şehit askerler için taziye mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde beş askerin şehit olduğunu açıkladı. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Şehadete eren kahramanlarımıza Allah’tan rahmet; kıymetli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları âli olsun.



Yaralanan askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz… — Hakan Fidan (@HakanFidan) January 12, 2024