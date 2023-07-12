Bakan Güler Yunan mevkidaşıyla görüştü! İşte görüşmenin detayları

NATO Liderler Zirvesi, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenleniyor.

Zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias arasındaki görüşmenin detaylarına ilişkin Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamda, görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının öneminin vurgulandığı ifade edildi.

Ayrıca mevkidaşların görüşmesinde, Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeniden başlaması konusundaki mutabakat teyit edildiği belirtildi.