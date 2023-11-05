Bakan Hakan Fidan'dan Diplomasi Trafiği! Mısır ve Ürdünlü Mevkidaşlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze’de yaşananlara ilişkin Mısır ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü. Görüşmelerin gündemi İsrail’in Gazze’deki saldırı oldu.

Bakan Hakan Fidan'dan Diplomasi Trafiği! Mısır ve Ürdünlü Mevkidaşlarıyla Görüştü
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze halkını hedef alan saldırılarına ilişkin diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Bakan Hakan Fidan, Gazze’de yaşananlarla ilgili Mısır ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla bir telefon görüşmesi yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedî ile ayrı ayrı yapılan görüşmelerde saldırıların durdurulması ve ateşkes için neler yapılacağı ele alındı.

Fidan’ın Mısırlı mevkidaşı Şükri ile yaptığı görüşmede Gazze’ye yapılan insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması için de fikir alışverişi yapıldı.

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# dışişleri bakanlığı # hakan fidan # mısır # Ürdün
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