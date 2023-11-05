Gazze'de Can Kaybı 9 Bin 770 Oldu

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede büyük bir insanlık dramı yaşanırken Batı ülkeleri katliama sessiz kalıyor. Saldırılarda öldürülenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Can Kaybı 9 Bin 770'e Yükseldi!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamayla can kaybı ve yaralı sayısı ile ilgili yeni bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 270 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini sözleyen Eşref el-Kudra, 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 4 bin 800’ü çocuk, 2 bin 550’si kadın olmak üzere 9 bin 770'e çıktığını bildirdi.

Kudra, saldırıda yaşanan kayıpların yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlıların oluşturduğunu hatırlattı. Kudra ayrıca, yıkılan binaların enkazında kalan 1270'si çocuk, 2 bin 660 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu kaydetti.

"Gazze'deki hastaneler sadece saatler sonra hizmet veremeyecek durumda kalacak." diyen Sözcü Kudra, İsrail'in Gazze'de "30 gündür soykırım ve etnik temizlik" yaptığını belirtti.

Gazze'ye yakıt dahil yardımların güvenli geçişinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Kudra, yardımların güvenli geçişi konusunda İsrail'in "yalan söylediğini" ifade etti.

Kudra, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin "üç gündür Mısır'daki hastanelere nakledilemediğine" dikkati çekti.