CHP'de Değişmeyen Değişim! Daha Amerikancı Olan Kazandı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı karşılıklı söz düellolarıyla başladı, 2. turla tamamlandı. Genel başkan adayları Amerikancı program için yarıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sırtımda hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım." dedi. Özgür Özel ise, "Genel Başkan hançerden bahsetti. CHP'de hançer yok, hançerleyecek de kimse yok." dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Seçim bitti kazanamadık. Nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim diyenler uzun süre değişmeyenler... Seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu." ifadelerini kullandı. Özgür Özel de açıklamalarında, "Biz CHP olarak, evet değişmeliyiz, halkın çağrısına kulak vermeliyiz." dedi.

CHP Genel Başkanlığına adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski PM üyesi Örsan Öymen ve eski milletvekili İlhan Cihaner öne çıktı. Ancak ilk önce Cihaner, ardından Öymen çekildi.

Daha Amerikancı Olan Kazandı!

Özel, gün boyu devam eden konuşmalar, atışmalar ve ilk tur oylama neticesinde 682 delegenin oyunu aldı. Kılıçdaroğlu'na ise 664 delege destek verdi. 18 geçersiz oy çıktı. Genel Başkan seçilmek için salt çoğunluk olan 684 oy gerekiyordu. Seçim 2. tura kaldı.

2. tur seçiminde Özgür Özel 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010'da başlayan CHP genel başkanlığı dönemi sona erdi.

CHP’de köklü bir “değişim” ihtiyacı olduğunu söyleyen Özgür Özel kurultay gününe kadar somut vaatlerde bulunmamıştı. Özel’in kürsüden gönderdiği selamların CHP’de daha Amerikancı bir değişimin ayak sesleri olduğu gözler önüne serildi.

CHP’de değişen yalnızca isim oldu. Özgür Özel’in köklü değişim diyerek şişirdiği balonun koltuk kavgasından ibaret olduğu ortaya çıktı.