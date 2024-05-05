Bakan Tunç'tan 1 Mayıs açıklaması! 65 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Mayıs'ta İstanbul'da yaşananlarla ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Tunç paylaşımında, 65 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Tunç'tan 1 Mayıs açıklaması! 65 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Tunç'tan 1 Mayıs açıklaması! 65 şüpheli gözaltına alındı
Editör: Uğur Çam
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İstanbul'da 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen gruplar, polise taş ve sopalarla saldırmıştı. Polisin müdahalesi sonrası gruplar dağılmıştı. Yaşananlarla ilgili son gelişmeyi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç aktardı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 65 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 

Bakan Tunç'un paylaşımı şu şekilde:

İstanbul'da, emeğin bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde önceden duyurulmasına ve tüm uyarılara rağmen Taksim Meydanına yürümek isteyen gruplara müdahale sırasında polislere saldıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında;

65 şüpheli gözaltına alınmış olup,

38 şüpheli "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na Muhalefet", "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Kamu Görevlisine Direnmek" suçlarından tutuklanmıştır.

27 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir.

Ülkemizin huzurunu, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik olaylar asla amacına ulaşamayacaktır.

1 Mayıs'ta polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi1 Mayıs'ta polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebiYurt
# Yılmaz Tunç # 1 mayıs # istanbul # terör propagandası
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