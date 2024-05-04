1 Mayıs'ta polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 şüpheliden 52’si, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

1 Mayıs'ta polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi
Editör: Yağmur Biçen
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere saldırıda bulundukları için gözaltına alınan 65 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 52’si "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kamu görevlisine direnmek" suçlarından tutuklama talebiyle, 13 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Saraçhane'de polise saldıran 65 kişi adliyeye sevk edildiSaraçhane'de polise saldıran 65 kişi adliyeye sevk edildiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# 1 mayıs # polis # Sopa # saldırı
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