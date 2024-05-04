Saraçhane'de polise saldıran 65 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs'ta polislere taş ve sopayla saldıran 65 kişi adliyeye sevk edildi. Olaylarda yakalanan 35 kişi ile daha sonra güvenlik kamerası kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle tespit edilen 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Saraçhane'de polise saldıran 65 kişi adliyeye sevk edildi
Editör: Yasin Kerim Aşan

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olaylarda yakalanan 35 kişi ile ardından güvenlik kamerası kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle tespit edilen 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamladı.

Sağlık kontrolünün ardından 65 şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan kutlamalarda Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmış, sonrasında yapılan çalışmalarda 30 şüpheli daha yakalanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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