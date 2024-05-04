DEM Parti, Atatürk'ü hedef aldı! TBMM'ye "Dersim" konulu önerge verildi

Önce Türk Bayrağını indirdiler, sonra İstiklal Marşı'nın yasakladılar... Şimdi de Atatürk'ün katliamcılıktan yargılanmasını istediler.

31 Mart seçimlerinin ardından Güneydoğu'da belediyeler kazanan DEM Parti, Dersim isyanıyla ilgili Meclis'e önerge verdi. Önergede, Atatürk ve silah arkadaşları katliamcı olarak ilan edildi.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, DEM Parti'nin önergesini TBMM Başkanlığına sundu. Önergede Dersim Katliamının araştırılması, yüzleşme için arşivlerin açılması, bir hakikat komisyonu kurulması, Seyid Rıza ve arkadaşlarının mezar yerlerinin belirlenmesi, kayıp çocukların akıbetlerinin tespit edilmesi ve katliamda rolü olanların yargılanması talep edildi.

Tunceli'de ise yine DEM Parti'nin önderliğinde "Dersim" anması yapıldı. Anma törenine Batı merkezli "Alisiz Alevilik" siyasetini temsilcisi durumunda olan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu da katıldı. Törende Cumhuriyete isyan eden gericiler için "Ölenler şehitlerimizdir" ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti'nin AK Parti grup başkanvekili Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptıkları görüşmenin ardından Atatürk'ü katliamcı ilan etmesi dikkat çekti.