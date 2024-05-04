Ekrem İmamoğlu'na Hamas protestosu

Filistin Direniş Hareketi Hamas'ı "terör örgütü" olarak niteleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrolarda protesto edildi. Metroların camlarına “Hamas Terör Örgütü Değildir” yazılı okuma fişler asıldı.

Ekrem İmamoğlu'na Hamas protestosu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Amerikan CNN kanalına verdiği röportajda, HAMAS'ı terör örgütü nitelemesi, metrolarda protesto edildi.

Vatandaşlar, İmamoğlu'nu kamuoyunda tepki çeken açıklamalarını Büyükşehir Belediyesince metrolara asılan okuma fişleriyle protesto etti.

Metroların camlarına “Hayır Ekrem hayır, Hamas terör örgütü değildir” yazılı okuma fişleri asıldı.

Okuma fişlerinin yanına Türk bayrağı ile Filistin bayrağı da asıldı.

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