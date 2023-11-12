Bakan Yerlikaya: "Türkiye'ye Göç Akımı Gelmesini İstemiyoruz"
Ağrı'da güvenlik ve huzur toplantısına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır güvenliği konusunda yapılabilecekleri tespit ettiklerini belirtti. Bakan Yerlikaya, 'Biz bu duvardan ve duvarın karşı tarafından en ufak bir göç akımının gelmesini istemiyoruz' dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen Ağrı Sınır Güvenliği Toplantısına katıldı.
Bakan Yerlikaya Sınır Güvenliği Toplantısında
Diğer illerde de güvenlik toplantıları yaptıklarını kaydeden Yerlikaya, "Bakanlık olarak terörle mücadele, kaçakçılık, düzensiz göç, organize suç yapıları ve diğer suç ve suç türleriyle mücadelede amansız, son derece kararlı bir şekilde durmaksızın gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.
Ağrı'da Yeni Senil Sınır Kapıları İnşa Edilecek
Bakan Yerlikaya, yeni nesil sınır kapılarının Ağrı'da da yapılacağını belirterek, "Türkiye'deki yenil nesil yapılan kapılar gibi inşallah Gürbulak, Doğubayazıt'ımız, Ağrı'mız da modern yüzüyle inşallah yakın zamanda hizmete alınmış olacaktır." dedi.
“Türkiye'ye Göç Akımı Gelmesini İstemiyoruz”
Türkiye'ye artan göç dalgalarıyla ilgili de konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerinin sınır güvenliği konusunda gece gündüz çalıştığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, Türkiye'ye sınırlardan en ufak bir göç akımının gelmesini istemediklerini belirtti:
- Bazı ufak tefek tamirat yapmamız gereken yerler var, onların tespitlerini yaptık, onlarla ilgili yakında gayretlerimiz olacak. Biz bu duvardan ve duvarın karşı tarafından en ufak bir göç akımının gelmesini istemiyoruz ve bunlarla ilgili gücümüz, kuvvetimiz arttıkça onların da cesaretlerinin kırıldığını ve farklı göç rotaları arayışı içinde girdiklerini görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu noktada hiçbir zaman durmayacağız, hep onların heyecanlarını yitirici, azimlerini kırıcı bir şekilde etkin ve verimli çalışacağız