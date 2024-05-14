Canlı yayında cinayeti itiraf etti!

52 gün önce kaybolan inşaat ustası Şaban Ataş'ın (52) eşi Emine Karabulut canlı yayına eşini aramak için çıkmıştı. İtiraf canlı yayında geldi.

Canlı yayında cinayeti itiraf etti!
Editör: Yağmur Biçen
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3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, geçen 22 Mart'ta Seydikemer ilçesinde ortadan kayboldu.

Haber alınamayan Ataş için polise haber verildi ancak, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı. Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut (44) çocuklarıyla birlikte katıldığı İstanbul'da bir televizyon programındaki canlı yayın çıkışında, programın sunucusuna cinayeti itiraf etti.

"İPLE BOĞDU"

Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dedi. Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi.

Bu itirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkisine gittiğinde üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin kayıp olan Ataş'a ait olduğu belirlendi. Ataş'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İtirafın ardından İstanbul'da programda bulunan eski eş Emine Karabulut ile Burhanettin Öztürk ve bir şüpheli daha gözaltına alındı.

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