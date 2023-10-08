Bakanlar Kurulu Yarın Toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığındaki toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeye son halinin verilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenleme masada olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı çalışma değerlendirilecek.
Son hali verilecek düzenlemenin ayrıntılarının toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.