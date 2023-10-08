Bakanlar Kurulu Yarın Toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığındaki toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeye son halinin verilmesi bekleniyor.

Bakanlar Kurulu Yarın Toplanacak
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenleme masada olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı çalışma değerlendirilecek.

Son hali verilecek düzenlemenin ayrıntılarının toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.

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