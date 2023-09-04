Bakanlar Kurulu yarın toplanıyor! İşte gündemdeki başlıklar

Bakanlar yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Bakanlar Kurulu toplantısının gündemi ise yoğun. Masa'da Erdoğan-Putin görüşmesinin yanı sıra, iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeler yer alacak. İşte Bakanlar Kurulu toplantısında masaya gelecek başlıklar...

Bakanlar Kurulu yarın toplanıyor! İşte gündemdeki başlıklar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Beştepe'de yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Soçi'deki görüşme tüm yönleriyle değerlendirilecek. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum da masada olacak.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Rusya- Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, Tahıl koridoru anlaşması, Ankara-Moskova ilişkilerine dair alınan kararlar. Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin ardından yarın gerçekleşecek. 

Bakanlar Kurulu yarın toplanıyor! İşte gündemdeki başlıklar - Resim : 1

Toplantıda Soçi ziyaretinde yaşanan gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin yansımaları ele alınacak.

ERDOĞAN'IN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de toplantının gündeminde olacak. Erdoğan 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G20 Liderler zirvesine katılacak. Ardından da 17-21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Erdoğan iki uluslararası toplantıda da dünya lideriyle bir araya gelecek.

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ORTA VADELİ PROGRAM'IN BELİRLENMESİ

Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.

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Kaynak: TRT Haber

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