Ağustos ayı enflasyonu belli oldu! İşte TÜİK'in açıkladığı rakamlar

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ağustosta TÜFE yüzde 9,09 arttı, yıllık bazda ise yüzde 58,94'e çıktı.

Ağustos ayı enflasyonu belli oldu! İşte TÜİK'in açıkladığı rakamlar
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Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Açıklamayı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaptı.

TÜİK verilerine göre, ağustosta TÜFE yüzde 9,09 artış kaydetti. Yıllık bazda ise TÜFE yüzde 58,94'e yükseldi.

Ağustos ayında TÜFE'de bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 16,61 ile ulaştırmada görüldü.

En az artış gösteren yüzde 3,11 ile eğitim grubu oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# enflasyon # tuik
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