Ağustos ayı enflasyonu belli oldu! İşte TÜİK'in açıkladığı rakamlar

Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Açıklamayı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaptı.

TÜİK verilerine göre, ağustosta TÜFE yüzde 9,09 artış kaydetti. Yıllık bazda ise TÜFE yüzde 58,94'e yükseldi.

Ağustos ayında TÜFE'de bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 16,61 ile ulaştırmada görüldü.

En az artış gösteren yüzde 3,11 ile eğitim grubu oldu.