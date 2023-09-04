Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Putin ile görüşecek! Tahıl koridoru anlaşmasında kritik karar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in davetine icabetle, bugün Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

ERDOĞAN VE PUTİN BUGÜN SOÇİ'DE GÖRÜŞECEK!

Erdoğan'ın, Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, güncel küresel ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Ancak en önemli gündem maddesi Tahıl Koridoru olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya gelmişti.

İki liderin görüşmelerinde konuyu daha "stratejik" çerçeveden ele alması öngörülüyor. Dünyanın merakla beklediği zirvede Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması projesi de gündeme gelecek.

Erdoğan ile Putin, Suriye ve Ukrayna savaşı dahil bölgesel gelişmeleri de değerlendirecek.

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasının da gündeme gelmesi bekleniyor.

GÖRÜŞMENİN ANA GÜNDEMİ OLAN TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI NEDİR?

Hem Ukrayna hem de Rusya, dünyanın birçok bölgesinde, özellikle de Afrika, Orta Doğu ve Asya'da ihtiyaç duyulan buğday, arpa, ayçiçek yağı ve diğer gıda ürünlerinin başlıca küresel tedarikçileri. Ukrayna büyük bir mısır ihracatçısı iken Rusya gübre ihracatı konusunda kritik öneme sahip.

"Dünyanın ekmek sepeti" olarak adlandırılan Ukrayna'dan kesintiye uğrayan sevkiyatlar, küresel gıda krizini şiddetlendirdi ve dünya genelinde tahıl fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Gıda krizinin önüne geçmek amacıyla, Temmuz 2022'de Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin aracılığında Tahıl Koridoru Anlaşması imzalandı.

Anlaşma, Rusya'nın savaşına rağmen yaklaşık 36 milyon ton tahıl ve diğer ürünlerin üç Ukrayna limanından güvenli bir şekilde çıkmasına izin veriyordu.

Anlaşma, Ukrayna limanlarına giren ve çıkan gemilerin saldırıya uğramayacağına dair güvence sağlıyordu. Gemiler Rus, Ukraynalı, BM ve Türk yetkililer tarafından kontrol edilerek sadece gıda taşıdıklarından emin olunuyordu.