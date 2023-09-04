Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin tatil yapacak! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Bir dahakine bize tatile gelin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşılayan Putin, yolculuğun nasıl geçtiğini sorduktan sonra "Bir dahaki sefere bize tatile gelin" dedi. İşte o herkesi gülümseten diyalog...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin tatil yapacak! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Bir dahakine bize tatile gelin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çeşitli görüşmeler yapmak üzere Rusya'nın Soçi kentine gitti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE PUTİN TATİL YAPACAK!

Putin, Rus Sanatoryum'daki ikili görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider burada ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Nasılsınız? Nasıl geçti yolculuğunuz?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yolculuğun bir saat 15 dakika sürdüğünü belirtti. Putin ise "O zaman bize tatile gelin bir dahaki sefere" şeklinde yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Soçi'yi çok beğendiğini ve Karadeniz'e benzettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin tatil yapacak! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Bir dahakine bize tatile gelin - Resim : 1

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