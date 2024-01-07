Bakanlar Kurulu Yoğun Gündemle Toplanacak! İşte 2024'ün İlk Toplantısının Ayrıntıları

Bakanlar Kurulu, 3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Bakanlar Kurulu'nun gündeminde emeklilere zam düzenlemesi, ekonomi ve terörle mücadele başlıkları öne çıkıyor.

Yeni yılla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25, işçi ve Bağ-kur emeklileriyse yüzde 37,56 zam aldı. Kurulda en düşük emekli maaşıyla ilgili düzenleme yapılması hedefleniyor.

Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zam konusunda bir sunum yapması bekleniyor.

Terörle mücadele operasyonlarının da Bakanlar Kurulu'nda konuşulması bekleniyor. TSK ve MİT'in sınır ötesi operasyonlarına dair yeni bilgiler kurul ile paylaşılacak.

Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen İsveç'in NATO'ya katılım belgesinin de 16 Ocak'ta açılacak Meclisin gündemine getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İstanbul'da yapılan görüşmelerin ayrıntıları Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak.