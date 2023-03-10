Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan o görüntülere ilişkin açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklamasında, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan "Kur'an kursunda çocuklara acımasız dayak" başlıklı haber ve görüntülerle ilgili basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: