Bayğaralar Organize Suç Örgütü Çökertildi! 6 İlde Dev Operasyon

Yurt genelinde suç örgütlerine yönelik güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları devam ediyor. Son olarak Adana merkezli 6 ilde "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

7 Cinayet İşleyen Suç Örgütü Çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında, "Bayğaralar" organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Elebaşlığını Ramazan Bayğara'nın yaptığı Bayğaralar organize suç örgütünün Adana genelinde 7 cinayet işledikleri, anlaşmazlık yaşadıkları 13 kişiyi silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma ve haraç alma amacıyla çok sayıda iş yerini kurşunladıkları, iş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koydukları, uyuşturucu ticareti ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Örgüt üyelerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.

Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Osmaniye ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 3 AK-47 kalaşnikof silah, Mp5 otomatik silah, Thomson otomatik silah, 29 tabanca ve 7 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonları düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.