2 İlde Tefeci Operasyonu! 15 Şüpheli Gözaltın Alındı

Yurt genelinde suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlara hız kesmeden devam ediliyor. Son olarak Ankara ve Kayseri'de gerçekleştirilen tefecilik operasyonları ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

15 Şüpheli Gözaltına Alındı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 ilde gerçekleştirilen operasyonların detaylarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Bakan Ali Yerlikaya, Ankara ve Kayseri'de, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik suçu işleyenlere yönelik gerçekeştirilen operasyonlarda 15 şüphelinin yakalandığını belirtti. Şüphelilerden 5'inin tutuklandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, 10'u hakkında da adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Tefecilere göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

- Mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları ve bu çek-senetler hakkında icra takibi başlatarak haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri, mağdurlardan yüksek faiz karşılığı vermiş oldukları parayı tahsil etmek için iş yerlerine ve ikametlerine giderek baskı altına aldıkları ve tehdit ettikleri belirlendi. 93 ayrı tefecilik olayında 107 mağdurdan ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri, gruplar halinde hareket eden şüphelilerin kendilerine faizli para talebi geldiğinde mağdurun ödeme açısından güvenilir olup olmadığını birbirlerine sordukları ve mağdurları birbirlerine yönlendirerek kendi alacaklarını bir başka tefeciye borçlandırarak tahsil ettikleri tespit edilmiştir.

Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda 15 ikamet ve 2 iş yerinde arama yapıldığını, çok sayıda senet ve doküman ele geçirildiğini belirtti. Operasyonu düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilerin de nefeslerini keseceğiz. Suçta kibirlenenler karşılarında kolluk güçlerimizi ve yüce Türk adaletini bulacaktır." ifadesini kullandı.