Bekir Bozdağ: "Sorumluluğu olan herkes ayrı ayrı değerlendirilmektedir"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili yaptığı açıklamalarda satır başları şu şekilde:

- Açıkta kalan tek bir afetzede yoktur, tüm ihtiyaçlar karşılandı.

- Sadece müteahhitler değil, ilgili herkes soruşturuluyor. Depremlerde yıkılan binaların inşasında, denetiminde, kullanımında sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:

- Yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 245 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 54 şüpheli tutuklandı.