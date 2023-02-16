Bekir Bozdağ: "Sorumluluğu olan herkes ayrı ayrı değerlendirilmektedir"
"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkeleyen depremler, 36 bin 187 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve çok fazla mal kaybına neden oldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili yaptığı açıklamalarda satır başları şu şekilde:
- Açıkta kalan tek bir afetzede yoktur, tüm ihtiyaçlar karşılandı.
- Sadece müteahhitler değil, ilgili herkes soruşturuluyor. Depremlerde yıkılan binaların inşasında, denetiminde, kullanımında sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:
- Yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 245 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 54 şüpheli tutuklandı.
- Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te delil tespit işlemleri tamamlanmıştır. Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır.