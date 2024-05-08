Besihane bahçesine serilen gübreler alev aldı!

Denizli’de besihane bahçesine serilen saman karışımlı gübre yanmaya başladı. Besihane sahibi kendi kendine sönmesini bekleyip bırakıp gittiği öğrenildi.

Besihane bahçesine serilen gübreler alev aldı!
Editör: Metehan Gül

Yangın, Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, besihane bahçesinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Besihane bahçesine serilen gübreler alev aldı! - Resim : 1

Besihane bahçesinde çıkan yangının gübre ve saman karışımının tutuşması sonucu meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerin kısa süre müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise hayrete düşürdü.

Besihane sahibi akşamüzeri tutuşturduğu gübre ve saman karışımın kendiliğinden söner diyerek evine gittiği anlaşıldı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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