Beşiktaş'ta yanan gece kulübü hakkında görgü tanığı konuştu!

Beşiktaş'ta tadilat sırasında yaşanan patlamada 29 kişinin öldüğü gece kulübünün bulunduğu 16 katlı apartmanın yöneticisi Şule Şeker ifadelerinde çalışanların gece kulübünde yaşamadığını ve iftar için toplandığını söyledi.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağında bulunan binanın yöneticisi yangın çıkan mekanın izole bir yer olduğunu ve işçilerin dumandan zehirlendiğini tahmin ettiklerini söyledi. Şule Şeker bu mekanın evlerinin altında olmasını istemediklerini, sesten dolayı ve güvenlik açısından sürekli şikayet ettiklerini belirtti.

Şeker, "Yapıldığı günden beri istemiyoruz. Kim ister? Eskiden, ilk açılışı bir televizyonun stüdyosu olaraktı. Programları vardı. O zaman sıkıntı yoktu. Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Pasajın olduğu yer fuaye, şu anda giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak yapılmış. Ruhsatı öyle alınmış." dedi.

"Yaşanacak bir alan değil. Sadece iftar için davet etmişler. 'Herkes gelsin, salı günü hem iftar yaparız hem ortalığı toparlarız.' diye. Dün, bütün işçilerin davet edildiğini biliyoruz." şeklinde konuşan Şule Şeker işçilerin gece kulübünde yaşamadığını belirtti.

Yangının meydana geldiği binanın girişini kamyonunun kapattığı iddiasının sorulması üzerine Şeker, öyle bir iddia duymadığını, girişe hiç kimsenin araba park etmediğini, orada görevlilerin olduğunu anlattı.

Mal sahibi izin vermediği için belediye, binadan karot alınıp deprem işlemi bile yaptıramadığını söyleyen Şule Şeker apartmanın ortak alanı için mal sahibiyle daha önce konuşmayı denediğini söyledi.